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Військовий збір та нові ставки акцизу. Як уряд...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:09
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів працює над новим законопроєктом, покликаним забезпечити додаткові надходження до державного бюджету. Хоч тексту відповідного документа немає, з’явилися деякі деталі такої ініціативи.
Дивися повний текст Військовий збір та нові ставки акцизу. Як уряд збирається залучити додаткові надходження в бюджет
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R2
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:10
Так базу війскового збору розширювати, але це повинен бути цільовий збір, а не чергове поповнення загального бюджета під соусом "війскового збору" а насправді на утримання курв на кшталт южаніної чи гавнянцева.
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salvydas
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