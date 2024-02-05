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Військовий збір та нові
ставки акцизу. Як уряд...

Військовий збір та нові ставки акцизу. Як уряд...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:09

Військовий збір та нові ставки акцизу. Як уряд...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів працює над новим законопроєктом, покликаним забезпечити додаткові надходження до державного бюджету. Хоч тексту відповідного документа немає, з’явилися деякі деталі такої ініціативи.

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Військовий збір та нові ставки акцизу. Як уряд збирається залучити додаткові надходження в бюджет
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:10

Так базу війскового збору розширювати, але це повинен бути цільовий збір, а не чергове поповнення загального бюджета під соусом "війскового збору" а насправді на утримання курв на кшталт южаніної чи гавнянцева.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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