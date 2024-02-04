RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Через чужі борги мешканцям
будинків можуть відключити...

Через чужі борги мешканцям будинків можуть відключити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:32

Через чужі борги мешканцям будинків можуть відключити...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2024 року уряд скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. Однак через недобросовісних у сплаті рахунків громадян можуть постраждати всі жителі багатоповерхових будинків.

Дивися повний текст
Через чужі борги мешканцям будинків можуть відключити теплопостачання
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99792
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:25

Re: Через чужі борги мешканцям будинків можуть відключити...

Напідставі чого можуть вимкнути вмьому будинки, якщо договори індивідуальні?
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1290
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:45

  GALeon написав:Напідставі чого можуть вимкнути вмьому будинки, якщо договори індивідуальні?
на підставі бажання непереборканої сили
flysoulfly
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 14:20

Re: Через чужі борги мешканцям будинків можуть відключити...

flysoulfly написав:
  GALeon написав:Напідставі чого можуть вимкнути вмьому будинки, якщо договори індивідуальні?
на підставі бажання непереборканої сили
Не виконують умови договору - суд
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1290
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через побоювання ядерної війни у Великобританії...
R2 » Пон 04 бер, 2024 14:44
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2024 14:44
Investor_K
Sense Bank уклав першу угоду Swap через Розрахунковий...
R2 » Пон 19 лют, 2024 18:02
1 187
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2024 18:02
bodia1406
Китай погрожував Україні через внесення китайських...
R2 » П'ят 02 лют, 2024 18:39
6 1113
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лют, 2024 12:16
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.