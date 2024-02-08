В Україні зросли ціни на комунальні послуги. Упродовж року, з лютого 2023 року до лютого 2024 року, тарифи зросли в середньому на 12,7%.
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Комуналка за рік здорожчала: на які послуги найбільше зросли тарифи
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Додано: Пон 11 бер, 2024 18:02
Комуналка за рік здорожчала: на які послуги найбільше...
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Дивися повний текст
Комуналка за рік здорожчала: на які послуги найбільше зросли тарифи
Додано: Пон 11 бер, 2024 18:02
Шановні читачі!
Які послуги комунальних служб здорожчали протягом останнього року у вашому регіоні?
Поділіться, будь ласка, особистим досвідом та лайфхаками - як економити на комунальних витратах, особливо у споживанні енергії та води.
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