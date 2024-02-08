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Комуналка за рік здорожчала:
на які послуги найбільше...

Комуналка за рік здорожчала: на які послуги найбільше...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 18:02

Комуналка за рік здорожчала: на які послуги найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зросли ціни на комунальні послуги. Упродовж року, з лютого 2023 року до лютого 2024 року, тарифи зросли в середньому на 12,7%.

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Комуналка за рік здорожчала: на які послуги найбільше зросли тарифи
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 18:02

Шановні читачі!
Які послуги комунальних служб здорожчали протягом останнього року у вашому регіоні?
Поділіться, будь ласка, особистим досвідом та лайфхаками - як економити на комунальних витратах, особливо у споживанні енергії та води.
Ірина_
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