До кінця березня у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання.
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20 тис. грн військового збору: у Раді запропонували модель економічного бронювання
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Додано: Суб 16 бер, 2024 06:48
20 тис. грн військового збору: у Раді запропонували...
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Дивися повний текст
20 тис. грн військового збору: у Раді запропонували модель економічного бронювання
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