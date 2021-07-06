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У кімнатах по двоє-троє: як
живуть працевлаштовані...

У кімнатах по двоє-троє: як живуть працевлаштовані...
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:09

У кімнатах по двоє-троє: як живуть працевлаштовані...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен другий працевлаштований у Польщі громадянин України (53%) проживає у 2- або 3-місній кімнаті.

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У кімнатах по двоє-троє: як живуть працевлаштовані українці в Польщі
R2
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Не постить дурню. Агенція праці опитала 300 своїх працівників.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:30

  Gastarbaiter написав:Не постить дурню. Агенція праці опитала 300 своїх працівників.


Так а що не так?
Кожен другий працевлаштований у Польщі громадянин України (53%) проживає у 2- або 3-місній кімнаті.

Я особисто проживаю в 2-місній кімнаті. Людям властиво жити в кімнатах, а не на вулиці. Хоча досліждення смахує на дослідження Британських вчених, люди сплять в спальнях (іноді по двоє: чоловік та дружина)а не на кухнях! Сенсація!
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:41

  BIGor написав:Я особисто проживаю в 2-місній кімнаті.

Мова про хостели для працівників.
Сподіваюся, у вас дорожчий варіант? З окремою ванною кімнатою?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:07

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Я особисто проживаю в 2-місній кімнаті.

Мова про хостели для працівників.
Сподіваюся, у вас дорожчий варіант? З окремою ванною кімнатою?

1к. квартира з кухнею-гостінною. Але в тексті ніде про хостели не вказано...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 14:09

  BIGor написав:Але в тексті ніде про хостели не вказано...

«У 2015−2020 роках найпоширенішими кімнатами для працівників були «6-місні», часто обладнані двоярусними ліжками, а орендарями найчастіше були чоловіки. Однак після пандемії COVID-19 та російської агресії проти України ситуація почала змінюватися.
Для порівняння, у 2023 році найбільш затребуваними були 2- та 3-місні кімнати, переважно «сімейні» номери з міні-кухнею, а в дорожчому варіанті - окремою ванною кімнатою. Двоярусні ліжка в помешканнях сприймаються вже поза нормою", — коментує результати дослідження голова правління RentLito Марія Домбровська.

Аж 61% українців, які працюють у Польщі, готові доплачувати за проживання в одно- чи двомісних кімнатах. Це пов’язано з бажанням забезпечити вищий рівень комфорту і приватність у місці проживання.

Ну і взагалі, EWL - це агенція праці. Серед кого вони ще можуть проводити опитування?
Gastarbaiter
 
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