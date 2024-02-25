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Як змінювалась кількість зареєстрованих безробітних в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 бер, 2024 15:49
Пропонуємо до обговорення:
В Україні, незважаючи на повномасштабну війну, стрімко знизилася кількість офіційно зареєстрованих безробітних — в 2023 році їх було менше ніж півмільйона.
Дивися повний текст Як змінювалась кількість зареєстрованих безробітних в Україні (інфографіка)
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Додано: Пон 18 бер, 2024 15:49
Шановні форумчани!
Як вважаєте, чи пов'язана динаміка зниження по безробіттю з інтенсивною міграцією працездатного населення?
Чи пов'язуєте це з ТЦК?
Можливо чоловіки просто не хочуть "світитися" у центрах зайнятості?!
Які Ваші спостереження та думки? Поділиться, будь ласка, в коментарях.
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