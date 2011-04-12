ПДР України

Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 78910 Додано: Вів 06 січ, 2026 13:02 Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав: Класика.

І перше і друге треба було оскаржувати, особливо друге - пох що він там знає Класика.І перше і друге треба було оскаржувати, особливо друге - пох що він там знає



инструктор говорит шо бесполезно , так им велит начальство, надо зарабатывать бабло.

ябі полез законом на чінуш , і шо важливо завжди перемагав раніше, но сейчас демократия потужна , и редиски в зговоре с другими редисками , сразу приедут, не отойдя я от приёмной инструктор говорит шо бесполезно , так им велит начальство, надо зарабатывать бабло.ябі полез законом на чінуш , і шо важливо завжди перемагав раніше, но сейчас демократия потужна , и редиски в зговоре с другими редисками , сразу приедут, не отойдя я от приёмной Яким законом, тут є тільки ПДР і трактування ситуації.

Якщо дуже складно здавати саме в тому СЦ, можна забрати доки і здавати в будь-якому іншому, хоч в Дніпрі хоч де в Україні. Яким законом, тут є тільки ПДР і трактування ситуації.Якщо дуже складно здавати саме в тому СЦ, можна забрати доки і здавати в будь-якому іншому, хоч в Дніпрі хоч де в Україні.

по слухам так везде у незалежній

Faceless написав: Але краще все ж дитині вчитися сперечатися і доводити свою думку. Тим більше це все на камеру відбувається поки вони в авто.

Доречі з плюсів здавати на авто автошколи - з вами в машині буде інструктор з автошколи (бо він хазяїн авто), хоч і сидітиме ззаду і не має права втручатися, але при третій людині інспектор буде не настільки наглий Але краще все ж дитині вчитисяі доводити свою думку. Тим більше це все на камеру відбувається поки вони в авто.Доречі з плюсів здавати на авто автошколи - з вами в машині буде інструктор з автошколи (бо він хазяїн авто), хоч і сидітиме ззаду і не має права втручатися, але при третій людині інспектор буде не настільки наглий

у всех разный характер

п.с. кстати , вспомнил , сперечався після єкзамену на майданчику чоловік років 40 , хвилин 20 , бесполезно , а шо казати за підлітка

по слухам так везде у незалежній
у всех разный характер
п.с. кстати , вспомнил , сперечався після єкзамену на майданчику чоловік років 40 , хвилин 20 , бесполезно , а шо казати за підлітка
п.п.с. там сейчас система - Кучма и Янукович нервно курят в бурьянах

Дружина здавала два роки тому, сама і без хабарів, з інструктором з автошколи досі спілкуємося.

Слухи, слухи
Дружина здавала два роки тому, сама і без хабарів, з інструктором з автошколи досі спілкуємося.
Ну, хочете страждати і скаржитись яке життя несправедливе - ваше право, я вам кажу як реально ту систему можна побороти

Дякую! спробуємо.

п.с. але я міркував шо в 2019 в Україні з чинушами шось змінилось , стало ще гірше



Дякую! спробуємо.
п.с. але я міркував шо в 2019 в Україні з чинушами шось змінилось , стало ще гірше
п.с.при Кучьме , начальник местного обл ОВИР захотел денег (звонок на горячую линию, потом перевод на отдел) на следующий день звонок из Киева , он не прав,а потом местного ОВИР, приходите, документы оказались сразу же такими и всё оформили

