|
|
|
ПДР України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:02
Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав:
Класика.
І перше і друге треба було оскаржувати, особливо друге - пох що він там знає
инструктор говорит шо бесполезно , так им велит начальство, надо зарабатывать бабло.
ябі полез законом на чінуш , і шо важливо завжди перемагав раніше, но сейчас демократия потужна , и редиски в зговоре с другими редисками , сразу приедут, не отойдя я от приёмной
Яким законом, тут є тільки ПДР і трактування ситуації.
Якщо дуже складно здавати саме в тому СЦ, можна забрати доки і здавати в будь-якому іншому, хоч в Дніпрі хоч де в Україні.
по слухам так везде у незалежній
Faceless написав:
Але краще все ж дитині вчитися сперечатися
і доводити свою думку. Тим більше це все на камеру відбувається поки вони в авто.
Доречі з плюсів здавати на авто автошколи - з вами в машині буде інструктор з автошколи (бо він хазяїн авто), хоч і сидітиме ззаду і не має права втручатися, але при третій людині інспектор буде не настільки наглий
у всех разный характер
п.с. кстати , вспомнил , сперечався після єкзамену на майданчику чоловік років 40 , хвилин 20 , бесполезно , а шо казати за підлітка
п.п.с. там сейчас система - Кучма и Янукович нервно курят в бурьянах
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4414
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:13
Vadim_ написав: Faceless написав: Vadim_ написав:
5921356:Faceless"]
Класика.
І перше і друге треба було оскаржувати, особливо друге - пох що він там знає
инструктор говорит шо бесполезно , так им велит начальство, надо зарабатывать бабло.
ябі полез законом на чінуш , і шо важливо завжди перемагав раніше, но сейчас демократия потужна , и редиски в зговоре с другими редисками , сразу приедут, не отойдя я от приёмной
Яким законом, тут є тільки ПДР і трактування ситуації.
Якщо дуже складно здавати саме в тому СЦ, можна забрати доки і здавати в будь-якому іншому, хоч в Дніпрі хоч де в Україні.
по слухам так везде у незалежній
[quote="5921367:Faceless написав: Але краще все ж дитині вчитися сперечатися
і доводити свою думку. Тим більше це все на камеру відбувається поки вони в авто.
Доречі з плюсів здавати на авто автошколи - з вами в машині буде інструктор з автошколи (бо він хазяїн авто), хоч і сидітиме ззаду і не має права втручатися, але при третій людині інспектор буде не настільки наглий
у всех разный характер
п.с. кстати , вспомнил , сперечався після єкзамену на майданчику чоловік років 40 , хвилин 20 , бесполезно , а шо казати за підлітка
п.п.с. там сейчас система - Кучма и Янукович нервно курят в бурьянах
[/quote]Слухи, слухи
Дружина здавала два роки тому, сама і без хабарів, з інструктором з автошколи досі спілкуємося.
Ну, хочете страждати і скаржитись яке життя несправедливе - ваше право, я вам кажу як реально ту систему можна побороти
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37197
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:19
Faceless написав:
Дружина здавала два роки тому, сама і без хабарів, з інструктором з автошколи досі спілкуємося.
Ну, хочете страждати і скаржитись яке життя несправедливе - ваше право, я вам кажу як реально ту систему можна побороти
Дякую! спробуємо.
п.с. але я міркував шо в 2019 в Україні з чинушами шось змінилось , стало ще гірше
п.с.при Кучьме , начальник местного обл ОВИР
захотел денег (звонок на горячую линию, потом перевод на отдел) на следующий день звонок из Киева , он не прав,а потом местного ОВИР, приходите, документы оказались сразу же такими и всё оформили
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4414
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:53
Faceless написав:
Дружина здавала два роки тому
,
Два роки??? Так нацяльника паменялся
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4414
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|184
|76640
|
|