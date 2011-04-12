RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
ПДР України

ПДР України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 13:02

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  Faceless написав:Класика.
І перше і друге треба було оскаржувати, особливо друге - пох що він там знає


инструктор говорит шо бесполезно , так им велит начальство, надо зарабатывать бабло.
ябі полез законом на чінуш , і шо важливо завжди перемагав раніше, но сейчас демократия потужна , и редиски в зговоре с другими редисками , сразу приедут, не отойдя я от приёмной
Яким законом, тут є тільки ПДР і трактування ситуації.
Якщо дуже складно здавати саме в тому СЦ, можна забрати доки і здавати в будь-якому іншому, хоч в Дніпрі хоч де в Україні.

по слухам так везде у незалежній
  Faceless написав: Але краще все ж дитині вчитися сперечатися і доводити свою думку. Тим більше це все на камеру відбувається поки вони в авто.
Доречі з плюсів здавати на авто автошколи - з вами в машині буде інструктор з автошколи (бо він хазяїн авто), хоч і сидітиме ззаду і не має права втручатися, але при третій людині інспектор буде не настільки наглий

у всех разный характер
п.с. кстати , вспомнил , сперечався після єкзамену на майданчику чоловік років 40 , хвилин 20 , бесполезно , а шо казати за підлітка
п.п.с. там сейчас система - Кучма и Янукович нервно курят в бурьянах :(
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4414
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 13:13

Re: ПДР України

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:
5921356:Faceless"]
Класика.
І перше і друге треба було оскаржувати, особливо друге - пох що він там знає


инструктор говорит шо бесполезно , так им велит начальство, надо зарабатывать бабло.
ябі полез законом на чінуш , і шо важливо завжди перемагав раніше, но сейчас демократия потужна , и редиски в зговоре с другими редисками , сразу приедут, не отойдя я от приёмной
Яким законом, тут є тільки ПДР і трактування ситуації.
Якщо дуже складно здавати саме в тому СЦ, можна забрати доки і здавати в будь-якому іншому, хоч в Дніпрі хоч де в Україні.

по слухам так везде у незалежній
[quote="5921367:Faceless написав: Але краще все ж дитині вчитися сперечатися і доводити свою думку. Тим більше це все на камеру відбувається поки вони в авто.
Доречі з плюсів здавати на авто автошколи - з вами в машині буде інструктор з автошколи (бо він хазяїн авто), хоч і сидітиме ззаду і не має права втручатися, але при третій людині інспектор буде не настільки наглий

у всех разный характер
п.с. кстати , вспомнил , сперечався після єкзамену на майданчику чоловік років 40 , хвилин 20 , бесполезно , а шо казати за підлітка
п.п.с. там сейчас система - Кучма и Янукович нервно курят в бурьянах :([/quote]Слухи, слухи
Дружина здавала два роки тому, сама і без хабарів, з інструктором з автошколи досі спілкуємося.
Ну, хочете страждати і скаржитись яке життя несправедливе - ваше право, я вам кажу як реально ту систему можна побороти
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37197
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 13:19

  Faceless написав:Дружина здавала два роки тому, сама і без хабарів, з інструктором з автошколи досі спілкуємося.
Ну, хочете страждати і скаржитись яке життя несправедливе - ваше право, я вам кажу як реально ту систему можна побороти

Дякую! спробуємо.
п.с. але я міркував шо в 2019 в Україні з чинушами шось змінилось , стало ще гірше

п.с.при Кучьме , начальник местного обл ОВИР :shock: захотел денег (звонок на горячую линию, потом перевод на отдел) на следующий день звонок из Киева , он не прав,а потом местного ОВИР, приходите, документы оказались сразу же такими и всё оформили
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4414
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 13:53

  Faceless написав:Дружина здавала два роки тому,

Два роки??? Так нацяльника паменялся
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4414
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Авторинок України 1 ... 17, 18, 19
tobias » Вів 12 кві, 2011 15:16
184 76640
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 вер, 2016 15:29
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПДР України (94)
06.01.2026 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.