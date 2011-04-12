ПДР України

барабашов написав:Vadim_ А в такую погоду как была сеголня утром и 7го февраля, в прошлую субботу, да на заднем приводе, и без рывка с места(с трамвайных путей)? А лучше с высадкой пассажиров на входе на быв.Троицкий.
я не на маршруткеводитель , нормальная резина и хорошая прокладка (я)меня всегда вывозили по грёбаной КЛ
В Україні стартували поточні ремонти автомобільних доріг загального користування.
Виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів. Мова йде не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови. У першу чергу це міжнародні та національні маршрути, що забезпечують військову логістику, евакуацію, підвезення гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та роботу критичної інфраструктури, в тому чисті і у прифронтових громадах.
Наразі залучено понад 140 бригад — це майже 1000 працівників. Уряд надалі буде збільшувати обʼєми ремонтів доріг та фінансування.
Ірина_ написав:Юлія Свириденко - прем’єр-міністерка України
