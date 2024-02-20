Укргідроенерго підтвердило інформацію про ворожу атаку на ДніпроГЕС. Росіяни намагалися створити нову екологічну катастрофу.
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Удар росії по ДніпроГЕС: в Укренерго розповіли про масштаби руйнувань
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:27
Удар росії по ДніпроГЕС: в Укренерго розповіли про...
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Дивися повний текст
Удар росії по ДніпроГЕС: в Укренерго розповіли про масштаби руйнувань
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