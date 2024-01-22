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Енергосистема України отримує аварійну допомогу з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:36
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні вранці ворог цілеспрямовано здійснив комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу, росіяни випустили по Україні 90 ракет різних типів, 60 дронів.
Дивися повний текст Енергосистема України отримує аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:36
Шановні читачі, а яка у Вас ситуація з світлом?
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Ірина_
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:47
Ірина_ написав:
Шановні читачі, а яка у Вас ситуація з світлом?
У нас все чудово.
Я зараз на Закарпатті.
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