Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:58
Hotab написав: Faceless написав: flyman написав:а що здирати зубну емаль (двічі) абразивними матеріалами та агресивними речовинами кожного дня це якийсь фетиш?
А ви зуби чистите піском? Тоді дійсно не варто
Що дешевше.
«19 грн на хозяйські потреби», може в епіцентрі наждачка. Багатофункціонально і недорого.
шо цікаво, як при такому підході в магічні 150 вписується стоматолог? напевно теж за 150 живе
ну хіба зубів немає, але навіщо тоді в білки горіхи відбирати?
Додано: Пон 19 січ, 2026 17:11
Скинули график отключения в кропивницком
💡19.01.2026 - Графік погодинних відключень
Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22 Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22 Черга 2.1: 00-02, 04-06, 07-10, 12-15, 16-18, 20-22 Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 15-18, 20-22 Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22 Черга 3.2: 00-02, 04-07, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22 Черга 4.1: 02-04, 06-09, 10-12, 13-16, 18-20, 21-24 Черга 4.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 21-24 Черга 5.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24 Черга 5.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24 Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24 Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24
Додано: Пон 19 січ, 2026 17:16
В Ізольди Павлівни теж нема.
Нема чого стісняцца один одного
Флайману сказали, що зуби ще виростуть. Чекає на березі..
У нього загалом все трохи з запізненням. В дитинстві йому бабуся сказала , що секс у нього буде, треба зачекати. 54 років , але все ще буде. Має бути.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:04
Додано: Пон 19 січ, 2026 23:52
🔴В Ірпені вже розмістили вагони незламності, які раніше анонсували в Укрзалізниці
Наразі вагони стоять на крайній колії вздовж вулиці Центральної – на локації, де раніше розташовувалося вагонне містечко. Графіки роботи поки не оприлюднили.
Додано: Вів 20 січ, 2026 00:41
🟢 00:30 Світло з'явилося
🕓 Його не було 15год 45хв 🟢 Електропостачання відновлено 🏢 Точка: Секція Б (ліфти і насоси підкачки) 🔋 Рівень заряду батарей: 37 % 🕓 Дані отримано - 20.01.2026 00:28 (Kyiv) 🔎 Подивитися стан мережі і батарей
Додано: Вів 20 січ, 2026 00:45
Hotab 20% щось занадто мало для 5 кВт*год акума навіть за 16 годин. Що ви там таке крутите без світла?
Додано: Вів 20 січ, 2026 00:57
Striker написав: Hotab
20% щось занадто мало для 5 кВт*год акума навіть за 16 годин. Що ви там таке крутите без світла?
Інд.плита, мікрохвильовка, чайник
Це окрім світла, холодоса , роутера
Додано: Вів 20 січ, 2026 01:48
Hotab написав:
Інд.плита, мікрохвильовка, чайник
Це окрім світла, холодоса , роутера
Зрозумів. А газу немає взагалі? Без плити і чайника було б в 2 рази менше споживання, мабуть. Я вже закинув електрочайник і користуюсь тільки звичайним на газу десь 3 тижні як.
Додано: Вів 20 січ, 2026 03:38
Striker написав:
Я вже закинув електрочайник і користуюсь тільки звичайним на газу десь 3 тижні як.
При наявній мережевій електриці?
Газ з балону чи центр. газопостачання?
