Hotab написав:Інд.плита, мікрохвильовка, чайник Це окрім світла, холодоса , роутера
Зрозумів. А газу немає взагалі? Без плити і чайника було б в 2 рази менше споживання, мабуть. Я вже закинув електрочайник і користуюсь тільки звичайним на газу десь 3 тижні як.
Е/чайник 2кВт, але працює за добу 2-3 хвилини. Це 100 ватгод. Не суттєво. Так, газ сумарно може і 0.5 кВтгод зекономив би. Це 10%від С. Наче і суттєво, але сильно в мінус від комфорту. Мабуть дістану з заначки туристичну 5л газову (заправлена) , якщо побачу різке погіршення стану енергетики (ви розумієте про що я), і перспективу піти в блекаут на добу +. Поки що добиваю батарею до 20% щоразу і рівень комфорту майже як без вимкнення.