Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 15:41

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Faceless написав:Від гени можна, буду носити блюєттю підзаряжати
В ОСББ, до мерії не треба


Я вже думав собі гену придбати для цих цілей, на 1-2 кВт
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 16:29

  Andrey2512 написав:
  Faceless написав:Від гени можна, буду носити блюєттю підзаряжати
В ОСББ, до мерії не треба


Я вже думав собі гену придбати для цих цілей, на 1-2 кВт

Врахуйте що маленькі дешеві генератори погано ідентифікуються інверторами
Частоти не в нормі. Плавають під час навантаження. І 2 кВт по факту заливати буде може 1 в інвертор-батарею .
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 16:57

  Hotab написав:
  Andrey2512 написав:
  Faceless написав:Від гени можна, буду носити блюєттю підзаряжати
В ОСББ, до мерії не треба


Я вже думав собі гену придбати для цих цілей, на 1-2 кВт

Врахуйте що маленькі дешеві генератори погано ідентифікуються інверторами
Частоти не в нормі. Плавають під час навантаження. І 2 кВт по факту заливати буде може 1 в інвертор-батарею .

Повесить частотный стабилизатор
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 16:58

  Faceless написав:Від гени можна, буду носити блюєттю підзаряжати
В ОСББ, до мерії не треба
почти завидую.. у нас в осбб только сраться и повышать тариф умеют.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 16:59

Выехал за экстримчиком
Зображення
Зображення
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:10

При поддержке Укрзализныци и Фонда Говарда Г. Баффета в области приступил к работе автономный поезд-кухня. Он работает в Бучанском районе, откуда общины – Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка, Дмитровка, Немешаево, Белогородка – получают готовые порции горячей пищи и организуют их дальнейшую доставку на местах, а также в развернутых палатках обогрева.

Об этом стало известно из сообщения в соцсети председателя Киевской ОГА Николая Калашника.

«В первый день работы общины получили почти 4,5 тысячи порций горячих обедов. Еду передали в места временного проживания внутренне перемещенных лиц, через территориальные центры и социальные службы адресно – маломобильным и малозащищенным жителям, а также аварийным бригадам энергетикам, которые работают круглосуточно», – запостил он.

По его словам, поезд-кухня – это полностью автономное решение с мощностью до 10 тысяч порций в сутки. Полноценное меню включает в себя первые и основные блюда, салаты, фрукты. Поезд готовит и передает еду, а общины обеспечивают логистику и доставку конечным получателям.

При этом параллельно в области функционирует мобильная кухня – благотворительный фудтрак «Еда без границ». В течение неполной недели он работал в Борисполе, где за это время выдал 22,5 тысячи порций горячей пищи. Сейчас фудтрак переехал в Бровары, где сегодня запланирована раздача около 5 тысяч обедов.

Проект «Еда без границ» реализуется совместно с благотворительным фондом «Искра Добра» и «Добробат» и работает по всей Украине – в общинах, оказавшихся в кризисных условиях, в частности, из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Мощность этой мобильной кухни – около 10 тысяч порций в сутки.

По данным Киевской ОГА, сегодня в области на попечении территориальных центров и учреждений социальной защиты находится 46 тысяч человек. Социальные работники ежедневно снабжают их уходом и питанием на дому.

«Параллельно с питанием мы усиливаем сеть пунктов несокрушимости. В рамках проекта Министерство развития общин и территорий Украины во главе с Вицепремьер-министром по восстановлению Алексеем Кулебой и Укрзализныци «100 вагонов несокрушимости» Киевщина получает еще 10 вагонов - по два для общин Боярки, Ирша. в области уже будет 19 вагонов несокрушимости», – говорит глава Киевской ОГА.

Такие вагоны – это мобильные пункты обогрева, связи и временного пребывания. Они оснащены отоплением, Starlink, зарядными станциями, микроволновками, холодильниками, детскими купе и отдельным купе для проживания с домашними животными. Один вагон может одновременно принять около 50 человек. Они уже работают в Василькове, Борисполе, Броварах и Фастове.


Ранее сообщалось, что в Украине создадут опорные пункты несокрушимости, которые будут работать круглосуточно. Режим комендантского часа остается неизменным и не подлежит отмене или пересмотру, но в случае продолжительных отключений от электроснабжения или тепла для некоторых регионов будет гибким. При этом любые исключения будут приниматься только при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:31

🕯️Загинув керівник «Укренерго» Олексій Брехт

Причина смерті — ураження електричним струмом на підстанції компанії.

@kyev_svitlo
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:32

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:Выехал за экстримчиком
Зображення
Зображення
І шо, є якесь зчеплення з дорогою? Чи ви дріфтуєте на самокаті?
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:36

Faceless там где снег утрамбован вообще хорошо, как по асфальту. По льду и ледяным колдобинам плохо- вообще не едет, по песку (который тут щедро насыпали прямо на лёд) едет норм, но мозгами понимаю опасно. Удовольствие на любителя. Лучше летом по лесу ездить. В этом году всего 2-3 раза выехал, чтобы кто не думал что каждый день гоцаю.
