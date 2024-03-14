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Що спровокувало зростання курсу
долара в Україні й чого...

Що спровокувало зростання курсу долара в Україні й чого...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:20

Що спровокувало зростання курсу долара в Україні й чого...

Пропонуємо до обговорення:
На валютному ринку курс долара вже досяг 39 гривень. Як вважає експерт, це відбулось через великий попит на валюту. Протягом цього тижня її ціна в готівковому сегменті коливатиметься від 38,80 до 39,50 гривень.

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Що спровокувало зростання курсу долара в Україні й чого чекати надалі
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:21

На вопросы что спровоцировало рост и чего ждать дальше так и не ответили!))))
hazanovich_alexey
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Модератори: Ірина_, Модератор

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