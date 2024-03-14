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Що спровокувало зростання курсу долара в Україні й чого...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 бер, 2024 09:20
Пропонуємо до обговорення:
На валютному ринку курс долара вже досяг 39 гривень. Як вважає експерт, це відбулось через великий попит на валюту. Протягом цього тижня її ціна в готівковому сегменті коливатиметься від 38,80 до 39,50 гривень.
Дивися повний текст Що спровокувало зростання курсу долара в Україні й чого чекати надалі
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:21
На вопросы что спровоцировало рост и чего ждать дальше так и не ответили!))))
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hazanovich_alexey
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