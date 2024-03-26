Компанії Оператор ГТСУ та Укртрансгаз презентували умови нового сезону закачування газу для іноземних трейдерів.
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Новий сезон, обмежень немає. Україна представила умови закачування газу для іноземних партнерів
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 08:41
Новий сезон, обмежень немає. Україна представила умови...
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Новий сезон, обмежень немає. Україна представила умови закачування газу для іноземних партнерів
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