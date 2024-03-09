|
|
|
Чоловіки — біженці з України можуть втратити виплати в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 бер, 2024 14:23
Пропонуємо до обговорення:
У Бундестазі в Німеччині почали говорити про позбавлення чоловіків з України, які перебувають у країні в статусі біженців, виплат. Уважається, що фінансова допомога уряду Німеччини — додатковий стимул уникати виконання обов’язку з захисту своєї країни.
Дивися повний текст Чоловіки — біженці з України можуть втратити виплати в Німеччині
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99837
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 31 бер, 2024 14:23
Давно пора
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2662
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 бер, 2024 14:26
афигеть а им что ещё и платили?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22705
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2386 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 31 бер, 2024 14:34
vitaliiangel написав:
афигеть а им что ещё и платили?
прикинь )))
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2662
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|