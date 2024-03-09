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Чоловіки — біженці з України
можуть втратити виплати в...

Чоловіки — біженці з України можуть втратити виплати в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:23

Чоловіки — біженці з України можуть втратити виплати в...

Пропонуємо до обговорення:
У Бундестазі в Німеччині почали говорити про позбавлення чоловіків з України, які перебувають у країні в статусі біженців, виплат. Уважається, що фінансова допомога уряду Німеччини — додатковий стимул уникати виконання обов’язку з захисту своєї країни.

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Чоловіки — біженці з України можуть втратити виплати в Німеччині
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афигеть а им что ещё и платили?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:34

  vitaliiangel написав:афигеть а им что ещё и платили?

прикинь )))
unicdima
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