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Україна отримала від Японії $118 млн: куди спрямують кошти
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 кві, 2024 17:42
Пропонуємо до обговорення:
До державного бюджету України надійшло 118 млн доларів США на безповоротній основі від Уряду Японії в рамках проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).
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Додано: Пон 01 кві, 2024 18:02
Шановні читачі, що думаєте про грант?
На які суми Україна може розраховувати в майбутньому?
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Ірина_
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