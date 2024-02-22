З 1 квітня до 1 листопада на деяких ділянках доріг Києва та Дніпра збільшили швидкість руху транспортних засобів.
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У Києві та Дніпрі на деяких дорогах збільшують дозволену швидкість руху: список ділянок
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Додано: Пон 01 кві, 2024 18:54
У Києві та Дніпрі на деяких дорогах збільшують дозволену...
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Дивися повний текст
У Києві та Дніпрі на деяких дорогах збільшують дозволену швидкість руху: список ділянок
Додано: Пон 01 кві, 2024 18:54
Перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год:
Жесть, нештрафуемый порог - 100 км в час, до 130 км в час - 8 долларов. В какой стране ещё такое возможно?
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