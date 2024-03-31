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Які документи потрібні студентам для виїзду з України —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:19
Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 2 квітня, уряд схвалив рішення, яке дозволить студентам-бакалаврам виїжджати за кордон на стажування. У Державній прикордонній службі пояснили, які документи потрібні для виїзду з України.
Дивися повний текст Які документи потрібні студентам для виїзду з України — роз’яснення ДПСУ
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R2
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Додано: Сер 03 кві, 2024 14:19
Шановні читачі, як Ви ставитеся до такого рішення уряду?
Чи справедливим є обмеження віку та спеціальностей?
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Ірина_
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Додано: Сер 03 кві, 2024 14:23
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flyman
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