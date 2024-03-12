У березні компанії опублікували на DOU 4803 вакансії. Це майже на тисячу вакансій більше, ніж у березні торік.
Дивися повний текст
Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає, а конкуренція зменшується
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 кві, 2024 14:37
Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає, а конкуренція зменшується
Додано: Чет 04 кві, 2024 14:38
Шановні читачі, як вважаєте, наскільки суттєво війна впливає на ринок праці? Чи витримає економіка України нову мобілізацію?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|