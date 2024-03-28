RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Скільки коштує купити
квартиру в Україні: ціни на...

Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 16:19

Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Український маркетплейс Dim. Ria представив оновлений звіт власного аналітичного центру за березень 2024 року.

Дивися повний текст
Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на первинному та вторинному ринку (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99848
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 16:19

Середня вартість однокімнатної квартири складає 93 168 доларів США у Києві -?
Это цена трешки в Киеве.
LOKY
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 11.10.11
Подякував: 9 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт розповів, як зростатимуть ціни на фіксований...
R2 » Вів 02 кві, 2024 13:55
1 218
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 13:56
Ірина_
«Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки
R2 » Суб 30 бер, 2024 21:02
1 374
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2024 04:22
yama
Що спровокувало зростання курсу долара в Україні й чого...
R2 » Чет 28 бер, 2024 10:20
2 440
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 13:06
lsd08111982

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2898)
04.04.2024 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.