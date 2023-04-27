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У Львові розвиватимуть електромобільність та...
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:33
Пропонуємо до обговорення:
У Львові розвиватимуть електромобільність та планують відмовитися від дизельних автобусів.
Дивися повний текст У Львові розвиватимуть електромобільність та відмовляться від дизельних автобусів
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:33
Зараз саме час, Харків підтвердить.
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unicdima
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:44
Згадайте мою суперечку з Бандерлогом....
Як бачите не тільки я прийшов до висновку що
Виходячи з сьогоднішнього рівня технологій , економічно доцільно використання електротяги, адже кожен автобус (особисто проводив опитування серед шоферів міських і приміських маршрутів) за робочу зміну витрачає 50-70 літрів палива , роблячи при цьому 4-6 кіл...
Тобто навіть маючи батарейку в 50Квт*год(300кг ваги, 300 000 грн/штука, 5000 циклів заряд/розряд) і точку заряду( або заміни батарей) на кінцевій кола , на протязі дня принесе приблизно
60 літрів*50 грн-180квт*год*7,50грн=1650 грн за добу економії на паливі.
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budivelnik
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:58
budivelnik написав:
Згадайте мою суперечку з Бандерлогом....
Як бачите не тільки я прийшов до висновку що
Виходячи з сьогоднішнього рівня технологій , економічно доцільно використання електротяги, адже кожен автобус (особисто проводив опитування серед шоферів міських і приміських маршрутів) за робочу зміну витрачає 50-70 літрів палива , роблячи при цьому 4-6 кіл...
Тобто навіть маючи батарейку в 50Квт*год(300кг ваги, 300 000 грн/штука, 5000 циклів заряд/розряд) і точку заряду( або заміни батарей) на кінцевій кола , на протязі дня принесе приблизно
60 літрів*50 грн-180квт*год*7,50грн=1650 грн за добу економії на паливі.
Прорахуй особисто для мене економію при відсутності електрики.
Дякую
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unicdima
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:49
unicdima написав: budivelnik написав:
Згадайте мою суперечку з Бандерлогом....
Як бачите не тільки я прийшов до висновку що
Виходячи з сьогоднішнього рівня технологій , економічно доцільно використання електротяги, адже кожен автобус (особисто проводив опитування серед шоферів міських і приміських маршрутів) за робочу зміну витрачає 50-70 літрів палива , роблячи при цьому 4-6 кіл...
Тобто навіть маючи батарейку в 50Квт*год(300кг ваги, 300 000 грн/штука, 5000 циклів заряд/розряд) і точку заряду( або заміни батарей) на кінцевій кола , на протязі дня принесе приблизно
60 літрів*50 грн-180квт*год*7,50грн=1650 грн за добу економії на паливі.
Прорахуй особисто для мене економію при відсутності електрики.
Дякую
Здурі можна й мягке зломати.
Якщо можна на 100% знищити електроенергію то значить можна на 100% знищити й бензозаправки.
Тому на дурне питання-може бути тільки дурний розрахунок....
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budivelnik
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:01
А не пробували припинити корупцію? Ефект буде більшім
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olegellots
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