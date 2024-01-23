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Президент підписав закони про
призов з 25 років та про...

Президент підписав закони про призов з 25 років та про...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 22:50

Президент підписав закони про призов з 25 років та про...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав два закони, що стосуються мобілізації. Законопроєкт № 10 062 — про цифровізацію армії, та № 9281 — щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку.

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Президент підписав закони про призов з 25 років та про електронний кабінет військовозобов'язаного
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 22:50

защита повинна бути.все .а хто буде все в тилу заробляти.випускати все необхідне для всіх потреб
tolja3334
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