Відповідно до запиту військових були введені зміни до мобілізації в Україні. Зокрема, це стосується й посилення покарання щодо ухилянтів.
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Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:57
Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
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Дивися повний текст
Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:57
чи не хоче він оприлюднити аналіз чому за 3 роки його керування країною до початку повномасштабного вторгнення не було зроблено жодного кроку для зміцнення оборони, ба - навпаки, розмінували все на Півдні що могли та й годі.? Та чому навіть вже по отриманні попереджень про вторгнення за більш ніж півроку також жодного кроку не було зроблено, тільки гладили дороги та кошти на них.. а також не хоче він дати відровіді на ще багато актуальних та важливих питань, аби не тиркати тут такой впевненою пикою
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