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Зеленський зробив заяву про
ухилянтів від мобілізації

Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:57

Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації

Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до запиту військових були введені зміни до мобілізації в Україні. Зокрема, це стосується й посилення покарання щодо ухилянтів.

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Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:57

чи не хоче він оприлюднити аналіз чому за 3 роки його керування країною до початку повномасштабного вторгнення не було зроблено жодного кроку для зміцнення оборони, ба - навпаки, розмінували все на Півдні що могли та й годі.? Та чому навіть вже по отриманні попереджень про вторгнення за більш ніж півроку також жодного кроку не було зроблено, тільки гладили дороги та кошти на них.. а також не хоче він дати відровіді на ще багато актуальних та важливих питань, аби не тиркати тут такой впевненою пикою
a88082406
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:10

Re: Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації

После войны зелю первого в Гаагу.
И он еще раскрывает свой вонючий рот про ухилянтов?
Война не спишет, придется отсидеть, все будет как по сценарию.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:35

Re: Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації

Розумні люди кажуть: треба налагоджувати масове виробництво зброї, снарядів, літаків, ракет, власних "Шахідів", укріплення і ДОТи.

Зеленський - щоб виграти війну треба просто покарати "ухилянтів".
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:54

  p_a_l написав:После войны зелю первого в Гаагу.
И он еще раскрывает свой вонючий рот про ухилянтов?
Война не спишет, придется отсидеть, все будет как по сценарию.

приємно дивитися на біснування свиноти.
unicdima
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