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Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 кві, 2024 07:13
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Schmit
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Додано: Вів 16 кві, 2024 11:35
Hotab написав:
Коли людина виїхала повністю, то точно ні.
Коли виїхала незаконно і тому теж не може повернутись (бо обілетять) - теж ні.
Куди людина платить податки - також важливо.
А просто «люблю на відстані » без допомоги державі - не тре «така любоф»
Все таки згоден із
Ви просто виправдовуєте імпотентність нашої влади.
Людина виїхала по системі "Шлях" чи по довідці ВЛК.
Людина виїхала "незаконно" чи її внесли в систему "Шлях" незаконно?
Людина виїхала "незаконно" чи їй видали довідку ВЛК незаконно?
Якби вона виїжджала "незаконно" - її б не випустили на кордоні.
Так хто вчинив незаконні дії і кого треба обвинувачувати та карати в першу чергу, якщо є мета подолати такі випадки (а вони супермасові і супервідверті)?
Думаю, відповідь очевидна.
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Hennady
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:21
Hennady
Людина виїхала "незаконно" чи її внесли в систему "Шлях" незаконно?
Хай нам розкаже.
В будь якому разі:
1. Виїхала по шлях - має повернутись? Чому не повернулась?
2. Якщо не має стосунку до «шлях», але поїхав по ньому, то хабарник, не? Так це влада винувата, чи хабарник?
Я нікого з влади не виправдовую. Я спитав конкретного персонажа : «персонаж , який виїхав і не має більше стосунку до України, купляє там житло, яку владу він має на увазі «наша влада»? Просте ж питання! Він псіхує і каже про 100 грам з ранку. Хм, болюча тема? Ну треба терпіти. Хабарники завжди будуть цьковані.,BIGor
Ти таке саме, як і твоя зелена влада.
Оо, так тепліше… «твоя»… хай буде моя, хоч я її жодного разу не обирав. Але чому поляк каже «наша» мені незрозуміло.
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Hotab
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:54
Бетон написав:
абсолютна більшість громадян не бачили і не побачать зеленського ніколи. тільки цифрове відображення
яка різниця де ти знаходишся, це ніяк не впливає на оцінку. ніхто нічого не бачить особисто. він може бути більшим українцем ніж ті, хто вдягають вишиванку і голосують за бовдурів всередині країни.
просто цікаво. що цей мислитель може заявляти? на чому базуться ці заяви? на досвіді гри в квн? просто цікаво
Я його часто зустрічав в ліфту в Оазисі на Оболоні (він там колись жив)
Привітний, позитивний, завжди здоровкався...
Аде я за нього не голосував.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 14:16
unicdima появился тут как раз в аккурат после выборов, регистрация с: 10.06.19
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p_a_l
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Додано: Сер 17 кві, 2024 14:18
unicdima написав:
Тобі в тематичній гілці намилили писок за це відео так ти ще й сюди припер.
Видно, что в реальности чел не общается на украинском.
По чем опиум для народа?
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p_a_l
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:07
p_a_l написав: unicdima написав:
Тобі в тематичній гілці намилили писок за це відео так ти ще й сюди припер.
Видно, что в реальности чел не общается на украинском.
По чем опиум для народа?
Ви не відповіли, який стосунок Гааги до Зе?
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Hotab
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