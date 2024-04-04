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У 2023 році в Україні
народилося найменше дітей за...

У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:44

У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за...

Пропонуємо до обговорення:
Україна залишається однією з країн із найнижчою народжуваністю у світі.

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У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за останні 300 років — дослідження
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:44

Шановні читачі, на Вашу думку, як держава може стимулювати українців народжувати дітей? Які фактори можуть сприяти пожвавленню демографічної ситуації?
Ірина_
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