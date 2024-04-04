Україна залишається однією з країн із найнижчою народжуваністю у світі.
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У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за останні 300 років — дослідження
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:44
У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за...
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Дивися повний текст
У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за останні 300 років — дослідження
Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:44
Шановні читачі, на Вашу думку, як держава може стимулювати українців народжувати дітей? Які фактори можуть сприяти пожвавленню демографічної ситуації?
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