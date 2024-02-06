Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки...
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unicdima написав:Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК
ну что сказать -- молодец: опытный бизнесмен и знает как бизнес работает. Для сравнения:
Доходы президента и его семьи в 2023 году выросли втрое по сравнению с 2022 годом
Дивимось як це подають:
Голова парламентської фракції "ЄС", нардеп Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу, повідомляють у НАЗК. Це разом з доходами 2022 року складає у майже 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за довоєнний 2021 рік. https://www.unian.ua/society/dohodi-por ... 01737.html
Тобто для того щоби звучало крутіше, то сплюсували 2 роки і порівняли з 1 :mrgreen: .