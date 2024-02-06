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Доходи Порошенка збільшились
майже у 20 разів за 2 роки...

Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 05:24

Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки...

Пропонуємо до обговорення:
Голова парламентської фракції «ЄС», нардеп Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу, повідомляють у НАЗК.

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Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 05:24

Заказуха та маніпуляція.
  Ой+ написав:
  _hunter написав:
  unicdima написав:Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК

ну что сказать -- молодец: опытный бизнесмен и знает как бизнес работает. Для сравнения:
Доходы президента и его семьи в 2023 году выросли втрое по сравнению с 2022 годом

Дивимось як це подають:
Голова парламентської фракції "ЄС", нардеп Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу, повідомляють у НАЗК.
Це разом з доходами 2022 року складає у майже 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за довоєнний 2021 рік. https://www.unian.ua/society/dohodi-por ... 01737.html

Тобто для того щоби звучало крутіше, то сплюсували 2 роки і порівняли з 1 :mrgreen: .
Порошенко задекларував 773 мільйони гривень доходів за 2019 рік https://www.radiosvoboda.org/a/news-por ... 44744.html
Доходи чинного президента України Петра Порошенка в 2018 році склали 1,53 млрд грн.https://www.slovoidilo.ua/2019/04/01/no ... h-mynulomu

Тобто фактично Порошенко відновив, або і менший дохід отримує ніж до Зе, але як тоді вийти на цифру "у 20 разів"? І це фактично аж 3% річних.
Ой+
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