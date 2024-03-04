Автомобілем на яких видах пального вигідніше доїхати з...

Kia EV9 у найрозкішнішій комплектації має запас ходу 540 км і батарею 99,8 кВт-год. Цього також не вистачить, адже до нуля розряджати ризиковано — потрібно буде підзарядити електрокар на кілька десятків відсотків.
Ні. Не так.
Вдома вночі заряджати по нічному тарифу =2.64*40% *100кВт =105.6 грв
Але треба мати виділену потужність 12.5кВт
У квартирах всього 5кВт. Автомати 32А. Хай до 40А не спрацює -- всього 8.8кВт
По дорозі треба так чи інакше спинятись, полежати, відпочити.
Для чого тут заправка з 13грв/кВт?
Станьте десь у селі, заплатіть людям 3-4грв/кВт. Це 100грв за 25кВт. І всі в профіті. Крім держави, щоправда...