RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Автомобілем на яких видах
пального вигідніше доїхати з...

Автомобілем на яких видах пального вигідніше доїхати з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:10

Автомобілем на яких видах пального вигідніше доїхати з...

Пропонуємо до обговорення:
Прийнято вважати, що електромобілі підходять лише для пересування містом. Однак авто з електродвигуном підійде і для далеких поїздок, що значно зекономить кошти, порівняно з бензиновим та дизельним транспортом.

Дивися повний текст
Автомобілем на яких видах пального вигідніше доїхати з Києва до Львова
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99871
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:11

Видно дуже серйозний іксперд писав цю маячню. Для дизеля взяв відфонарний розхід 7,2 який можливий лише у місті, а для електрички паспортні дані які в реалі завжди мінімум на 30% відрізняються в гіршу сторону.
А зарядка для підрахунку взята "вдома", це взагалі пестня.
Зараз електричка вигідна лише для поїздок по місту і якщо в тебе приватний будинок, де можна зарядитися дешево.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2721
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 06:52

Какой -то бред в виде анализа представлен ....
papazina
 
Повідомлень: 705
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 08:50


Kia EV9 у найрозкішнішій комплектації має запас ходу 540 км і батарею 99,8 кВт-год. Цього також не вистачить, адже до нуля розряджати ризиковано — потрібно буде підзарядити електрокар на кілька десятків відсотків.


Ні. Не так.

Вдома вночі заряджати по нічному тарифу =2.64*40% *100кВт =105.6 грв :)
Але треба мати виділену потужність 12.5кВт
У квартирах всього 5кВт. Автомати 32А. Хай до 40А не спрацює -- всього 8.8кВт

По дорозі треба так чи інакше спинятись, полежати, відпочити.
Для чого тут заправка з 13грв/кВт?
Станьте десь у селі, заплатіть людям 3-4грв/кВт. Це 100грв за 25кВт. І всі в профіті. Крім держави, щоправда...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2019
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
R2 » Пон 08 кві, 2024 14:33
7 516
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 кві, 2024 17:16
Ірина_
У Міносвіти спрогнозували, яких спеціалістів...
R2 » Пон 04 бер, 2024 15:37
1 136
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2024 15:37
Investor_K
У яких країнах не дозволено подвійне громадянство...
R2 » Сер 24 січ, 2024 13:29
1 321
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2024 13:29
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5247)
14.04.2024 10:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.