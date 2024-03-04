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Автомобілем на яких видах пального вигідніше доїхати з...
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Додано: Суб 13 кві, 2024 19:10
Пропонуємо до обговорення:
Прийнято вважати, що електромобілі підходять лише для пересування містом. Однак авто з електродвигуном підійде і для далеких поїздок, що значно зекономить кошти, порівняно з бензиновим та дизельним транспортом.
Дивися повний текст Автомобілем на яких видах пального вигідніше доїхати з Києва до Львова
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R2
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Додано: Суб 13 кві, 2024 19:11
Видно дуже серйозний іксперд писав цю маячню. Для дизеля взяв відфонарний розхід 7,2 який можливий лише у місті, а для електрички паспортні дані які в реалі завжди мінімум на 30% відрізняються в гіршу сторону.
А зарядка для підрахунку взята "вдома", це взагалі пестня.
Зараз електричка вигідна лише для поїздок по місту і якщо в тебе приватний будинок, де можна зарядитися дешево.
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unicdima
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Додано: Нед 14 кві, 2024 06:52
Какой -то бред в виде анализа представлен ....
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papazina
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Додано: Нед 14 кві, 2024 08:50
Kia EV9 у найрозкішнішій комплектації має запас ходу 540 км і батарею 99,8 кВт-год. Цього також не вистачить, адже до нуля розряджати ризиковано — потрібно буде підзарядити електрокар на кілька десятків відсотків.
Ні. Не так.
Вдома вночі заряджати по нічному тарифу =2.64*40% *100кВт =105.6 грв
Але треба мати виділену потужність 12.5кВт
У квартирах всього 5кВт. Автомати 32А. Хай до 40А не спрацює -- всього 8.8кВт
По дорозі треба так чи інакше спинятись, полежати, відпочити.
Для чого тут заправка з 13грв/кВт?
Станьте десь у селі, заплатіть людям 3-4грв/кВт. Це 100грв за 25кВт. І всі в профіті. Крім держави, щоправда...
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Bobua
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Додано: Нед 14 кві, 2024 10:39
Bobua написав:
Ні. Не так.
Вдома вночі заряджати по нічному тарифу =2.64*40% *100кВт =105.6 грв
Але треба мати виділену потужність 12.5кВт
У квартирах всього 5кВт. Автомати 32А. Хай до 40А не спрацює -- всього 8.8кВт
По дорозі треба так чи інакше спинятись, полежати, відпочити.
Для чого тут заправка з 13грв/кВт?
Станьте десь у селі, заплатіть людям 3-4грв/кВт. Це 100грв за 25кВт. І всі в профіті. Крім держави, щоправда...
А дизель можна з трактора злити за пляшку. Так?
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unicdima
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Додано: Нед 14 кві, 2024 11:36
unicdima
В совєцькі часи?
Чув, тоді взагалі просто так зливали в землю...
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Bobua
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Додано: Нед 14 кві, 2024 11:42
papazina написав:Какой -то бред в виде анализа представлен ....
В ви від цього писаки R2 хоч одну нормальну статтю читали?
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2XL
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