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У Києві відчутно
здорожчали квартири

У Києві відчутно здорожчали квартири
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:04

У Києві відчутно здорожчали квартири

Пропонуємо до обговорення:
На вторинному ринку Києва відчутно здорожчали квартири.

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У Києві відчутно здорожчали квартири
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:04

Цирк на дроті. Ціни є, але угод нема. Тобто ринку нема, є хотілки. Залишається позитивні новини писать. Повертаться на землю буде дуже боляче.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:23

  Moneta написав:Цирк на дроті. Ціни є, але угод нема. Тобто ринку нема, є хотілки. Залишається позитивні новини писать. Повертаться на землю буде дуже боляче.

Угоди є. Ринок ще є поки
Бетон
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