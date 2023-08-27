Ціни на оренду квартир в Європі перестали зростати. Водночас Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла.
Дивися повний текст
Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 кві, 2024 14:35
Київ на останньому місці серед європейських столиць за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла
Додано: Вів 16 кві, 2024 14:42
Шановні читачі, на Вашу думку, які чинники найбільше впливають на ціну оренди житла?
Наскільки стабільний ринок оренди нерухомості в столиці?
|