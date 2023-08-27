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Київ на останньому місці серед
європейських столиць за...

Київ на останньому місці серед європейських столиць за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 14:35

Київ на останньому місці серед європейських столиць за...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на оренду квартир в Європі перестали зростати. Водночас Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла.

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Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 14:42

Шановні читачі, на Вашу думку, які чинники найбільше впливають на ціну оренди житла?
Наскільки стабільний ринок оренди нерухомості в столиці?
Ірина_
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