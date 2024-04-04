ЛУН порахував різницю в ціні на квартири з ремонтом і без в Києві.
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Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 15:13
Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у...
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Дивися повний текст
Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві (інфографіка)
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