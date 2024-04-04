ЛУН порахував різницю в ціні на квартири з ремонтом і без в Києві.
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Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві (інфографіка)
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Додано: Вів 16 кві, 2024 15:13
Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у...
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Дивися повний текст
Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві (інфографіка)
Додано: Вів 16 кві, 2024 16:38
"Така неочевидна різниця в ціні в першу чергу повʼязана з тим, шо з ремонтом це переважно старий житловий фонд центрального району міста, а без ремонту — щойно введені в експлуатацію новобудови"
Користі від такої статистики - нуль, краще б розробили методику, де б порівнювали квартири з ремонтом і без ремонту в одних і тих же будинках. І з розподілом по рокам введення в експлуатацію/свіжістю ремонту і тп. Тоді у кожного була б можливість визначити для себе оптимальний варіант - купувати з ремонтом чи спробувати зекономити і взяти без ремонту
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