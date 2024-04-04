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Як відрізняються ціни на
квартири з ремонтом і без у...

Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 15:13

Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у...

Пропонуємо до обговорення:
ЛУН порахував різницю в ціні на квартири з ремонтом і без в Києві.

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Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 15:13

даааа, дуже голосно, а в середині - бульбашка
oblushte
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:38

"Така неочевидна різниця в ціні в першу чергу повʼязана з тим, шо з ремонтом це переважно старий житловий фонд центрального району міста, а без ремонту — щойно введені в експлуатацію новобудови"
Користі від такої статистики - нуль, краще б розробили методику, де б порівнювали квартири з ремонтом і без ремонту в одних і тих же будинках. І з розподілом по рокам введення в експлуатацію/свіжістю ремонту і тп. Тоді у кожного була б можливість визначити для себе оптимальний варіант - купувати з ремонтом чи спробувати зекономити і взяти без ремонту
The_Rebel
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Модератори: Ірина_, Модератор

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