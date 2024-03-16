Українці не довіряють державі у її можливостях допомагати бізнесу.
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Більшість українців не мають банківських вкладів (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 07:36
Більшість українців не мають банківських вкладів...
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Дивися повний текст
Більшість українців не мають банківських вкладів (інфографіка)
Додано: Сер 17 кві, 2024 07:36
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