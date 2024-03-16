RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Більшість українців не мають
банківських вкладів...

Більшість українців не мають банківських вкладів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 07:36

Більшість українців не мають банківських вкладів...

Пропонуємо до обговорення:
Українці не довіряють державі у її можливостях допомагати бізнесу.

Дивися повний текст
Більшість українців не мають банківських вкладів (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99882
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 07:36

Респонденти також висловили занепокоєння щодо майбутнього курсу гривні, де більшість (55%) очікує його падіння.


Чому ви вважаєте, що очікування падіння гривні викликає занепокоєння?
Amid
 
Повідомлень: 1824
З нами з: 12.06.08
Подякував: 229 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Швейцарії лише третина населення мають у власності житло
R2 » Сер 20 бер, 2024 09:04
1 387
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 бер, 2024 09:36
fler
Третина українців має нижчий за середній рівень якості...
R2 » Вів 19 бер, 2024 06:56
1 373
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2024 06:56
moveton
Скільки українців планує повернутися на батьківщину з...
R2 » Суб 16 бер, 2024 17:52
1 678
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 бер, 2024 17:52
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3269)
17.04.2024 08:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.