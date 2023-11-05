Як повідомила компанія «Укренерго», споживання зросло майже на 7% через похолодання.
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«Укренерго» закликає економити: споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає
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Додано: Сер 17 кві, 2024 15:06
«Укренерго» закликає економити: споживання...
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«Укренерго» закликає економити: споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає
Додано: Сер 17 кві, 2024 15:07
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