Українцям слід більше розраховувати на себе у 2025 році, оскільки міжнародна допомога хоч і не завершиться, але буде меншою.
Дивися повний текст
Гетманцев попередив українців: чому треба більше розраховувати на себе
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 кві, 2024 19:32
Гетманцев попередив українців: чому треба більше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Гетманцев попередив українців: чому треба більше розраховувати на себе
|