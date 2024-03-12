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Гетманцев попередив українців:
чому треба більше...

Гетманцев попередив українців: чому треба більше...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:32

Гетманцев попередив українців: чому треба більше...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям слід більше розраховувати на себе у 2025 році, оскільки міжнародна допомога хоч і не завершиться, але буде меншою.

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Гетманцев попередив українців: чому треба більше розраховувати на себе
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:57

От він згідно своєї декларації, розрахував на себе і у 2022 зарендував сім'ї пристанок за 10 млн. А у 2023 то вже стягнувся купити житло у Хвранції про всяк випадок за ще 10 млн.
Правда теща троха підсобила.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:54

За таку країну воювати7
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Модератори: Ірина_, Модератор

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