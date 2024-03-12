Українцям слід більше розраховувати на себе у 2025 році, оскільки міжнародна допомога хоч і не завершиться, але буде меншою.
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Гетманцев попередив українців: чому треба більше розраховувати на себе
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Додано: Сер 17 кві, 2024 19:32
Гетманцев попередив українців: чому треба більше...
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Гетманцев попередив українців: чому треба більше розраховувати на себе
Додано: Сер 17 кві, 2024 21:57
От він згідно своєї декларації, розрахував на себе і у 2022 зарендував сім'ї пристанок за 10 млн. А у 2023 то вже стягнувся купити житло у Хвранції про всяк випадок за ще 10 млн.
Правда теща троха підсобила.
Додано: Чет 18 кві, 2024 00:09
В першу чергу владі потрібно перестати красти, навести порядок, забрати хабарників з митниці і податкової, і нас буде як у всіх цивілізованих країнах.
Додано: Чет 18 кві, 2024 08:52
Re: Гетманцев попередив українців: чому треба більше...
просто хочется плакать ...
Додано: Чет 18 кві, 2024 09:34
Re: Гетманцев попередив українців: чому треба більше...
Це бажання із розряду "просто потрібно перестати стріляти". Щоб чиновники не крали потрібно будувати систему, при якій вони не будуть красти.
Хороший приклад - це ЗНО, яке майже знищило корупцію при вступі. Тобто систему Прозоро потрібно розвивати і розвивати, ну і головне - дати можливість народу "відкликати" чиновник
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