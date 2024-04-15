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Україні потрібен ефективний
фінансовий щит — Зеленський...

Україні потрібен ефективний фінансовий щит — Зеленський...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:49

Україні потрібен ефективний фінансовий щит — Зеленський...

Пропонуємо до обговорення:
Україні у боротьбі з російською агресією потрібен ефективний фінансовий щит.

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Україні потрібен ефективний фінансовий щит — Зеленський у Світовому Банку
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:50

А може треба менше красти?
daonet
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Модератори: Ірина_, Модератор

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