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Україні потрібен ефективний
фінансовий щит — Зеленський...

Україні потрібен ефективний фінансовий щит — Зеленський...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:49

Україні потрібен ефективний фінансовий щит — Зеленський...

Пропонуємо до обговорення:
Україні у боротьбі з російською агресією потрібен ефективний фінансовий щит.

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Україні потрібен ефективний фінансовий щит — Зеленський у Світовому Банку
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:50

А може треба менше красти?
daonet
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:35

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Україні у боротьбі з російською агресією потрібен ефективний фінансовий щит.

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Україні потрібен ефективний фінансовий щит — Зеленський у Світовому Банку


Такий щит потрібен завжди
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:18

  Investor_K написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Україні у боротьбі з російською агресією потрібен ефективний фінансовий щит.

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Україні потрібен ефективний фінансовий щит — Зеленський у Світовому Банку


Такий щит потрібен завжди

но красть надо меньше
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:21

Щит буде, а грошей тобі вже не дадуть. :mrgreen: Ефективні менеджери докерувалися.
Moneta
 
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