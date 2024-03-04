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З початку війни закрилась майже чверть всіх відділень...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:01
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня 2024 року в Україні нараховувалось 5 108 банківських відділень. У першому кварталі мережа банківських відділень скоротилась на 30 установ.
Дивися повний текст З початку війни закрилась майже чверть всіх відділень банків: у чому причини
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:01
Особисто мене не так закриття відділень затронуло, як робота кас в режимі тільки до обіду, який почав вводити Приват
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:44
Дюрі-бачі написав:Особисто мене не так закриття відділень затронуло, як робота кас в режимі тільки до обіду, який почав вводити Приват
Та неробота під час повітр. тривоги
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GALeon
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