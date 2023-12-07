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Електронні повістки: чи
передбачені вони новим законом...

Електронні повістки: чи передбачені вони новим законом...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:45

Електронні повістки: чи передбачені вони новим законом...

Пропонуємо до обговорення:
При цьому, визначено, що у повістці про виклик до ТЦК зазначаються, крім ПІБ і дати народження громадянина, якому адресована повістка, мети виклику до ТЦК тощо, також й «підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку».

У документі також зазначається, що «під час вручення повістки ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов’язані назвати свої прізвища, ім'я та по батькові, посади, а також пред’явити службові посвідчення».

«Отже, з одного боку, йдеться про те, що повістка може містити підпис посадової особи ТЦК в електронному вигляді, і сама повістка як документ може „формуватися“ (тобто, створюватися в цифровому вигляді), з іншого — йдеться про фізичне вручення такої повістки», — йдеться у повідомленні.

Новий закон передбачає, що кабмін в Порядку проведення призову громадян на військову службу окремо врегулює порядок оповіщення військовозобов'язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК, військових частин ЗСУ тощо. Тобто, серед іншого, й вручення повісток.

Також уряд встановить в цьому документі процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов'язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи.

«Закон не дає прямої відповіді на питання, чи можуть вручити повістку в електронному вигляді - він не передбачає ані такої процедури, ані заборони на її запровадження кабміном», — йдеться у повідомленні.

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Електронні повістки: чи передбачені вони новим законом про мобілізацію
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:46

електронні повістки були б у нагоді якщо б охоплювали нещасних біженців 18-60,
турбопатріотів з краківських, віденських, барселонських та монреальских ТРО, щоб нагадати що держава про них пам'ятає і в них завжди є шанс довести свій полум'яний патріотизм не тільки обгорнувшись державним прапором на матчі УЄФА з суворим випромінюючим лють виразом обличчя, але в тих самих умовах що і українці України. Бо ж при досягненні РПВ вони будуть першими волати про зраду, про то що б якби була можливість, якби вони знали то ворог був неодмінно покараний.
Але Ф.Веніславський, здається, відкинув цю єдино корисну опцію.
Для внутрішнього ринку, опція так себе, щоб була хоч якась користь, потрібен звортній звязок, щоб улистуванні з ТЦК військовозобов'язаний міг поділитися власними міркуваннями та аргументами у вільній, конструктивній атмосфері
fox767676
 
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