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У якій українській компанії
працює найбільше людей...

У якій українській компанії працює найбільше людей...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 16:59

У якій українській компанії працює найбільше людей...

Пропонуємо до обговорення:
Опендатабот сформував рейтинг найбільших роботодавців України 2024 року.

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У якій українській компанії працює найбільше людей (інфографіка)
R2
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АТБ РУЛИТЬ
Investor_K
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  Investor_K написав:АТБ РУЛИТЬ
У нас в городе АТБ начал сдавать свои позиции. Цены стали дешевле в Варусе и начал не плохо давить ценами Апельмон. Раньше я его не рассматривал для покупок, а теперь Апельмон начинает не плохой товар предлагать и ценами давить АТБ. :P
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