Опендатабот сформував рейтинг найбільших роботодавців України 2024 року.
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У якій українській компанії працює найбільше людей (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 кві, 2024 16:59
У якій українській компанії працює найбільше людей...
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Дивися повний текст
У якій українській компанії працює найбільше людей (інфографіка)
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:07
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