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Перший рік життя дитини: скільки потрібно грошей
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 кві, 2024 20:40
Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб детально порахувати, скільки коштує перший рік життя дитини в Україні, потрібно писати цілісіньку дисертацію. Адже витрати можуть бути найрізноманітніші, залежно від рішень батьків.
Дивися повний текст Перший рік життя дитини: скільки потрібно грошей
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Додано: Вів 23 кві, 2024 20:40
Шановні читачі, яку суму Ви витрачаєте на своїх немовлят в місяць?
Чи вагома допомога держави при народженні дитини?
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Ірина_
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