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Верховна Рада ухвалила закон про реформу вищої освіти:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 кві, 2024 09:45
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада 23 квітня ухвалила законопроєкт № 10 177. Згідно з документом, студенти зможуть формувати власну освітню траєкторію, регулювати темп і тривалість навчання.
Дивися повний текст Верховна Рада ухвалила закон про реформу вищої освіти: що зміниться для студентів
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:46
Шановні читачі, яка ваша думка щодо цієї реформи? Чи вплине нововведення на покращення якості вищої освіти?
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